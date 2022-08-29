Ukrayna limanlarından 3 gemi daha hareket etti

Ukrayna limanlarından 3 gemi daha hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 3 geminin daha yola çıktığını duyurdu.

Ukrayna ve Rusya arasında 24 Şubat tarihinde başlayan ve hala devam eden savş nedeniyle birçok ülkeyi ekonomik kriz vurdu.

Türkiye'nin öncülüğünde yapılan anlaşma kapsamında, Ukrayna limanlarında bekleyen tonlarca tahılın sevkiyatı için harekete geçirildi.

Tahıl sevkiyatı devam ediyor

Atılan imzaların ardından tahıl yüklü gemiler limandan ayrılarak Türkiye'ye gelmek için yola çıkmaya başladı.

MSB duyurdu

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu sabah itibariyle 3 geminin daha Ukrayna limanlarından hareket ettiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti."