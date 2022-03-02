Ukrayna meydanlarının Rus saldırısı öncesi ve sonrası

Rus birliklerinin girdiği Ukrayna kentlerindeki son durum, saldırı öncesi ve sonrasındaki fotoğraflarla gözler önüne serildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat 7'nci gününe girdi.

Ukrayna'daki birçok kente giren Rus birlikleri, üniformalı ve sivil fark etmeksizin saldırılarını sürdürüyor.

Harkov'da belediye binası bombalanırken, çeşitli meydanlar da Rus askerlerin saldırısına uğradı.

SALDIRILARIN ÖNCESİNİ VE SONRASINI PAYLAŞTILAR

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği, Rus saldırılarının ardından ülkenin aldığı son hali öncesi ve sonrası olacak şekilde gözler önüne serdi.

RUS BİRLİKLERİN VERDİĞİ HASAR GÖRÜLDÜ

4 farklı şehir için yapılan paylaşımlarda, Rus birliklerin ülkede oluşturduğu hasar da gözler önüne serildi. Belediye binaları, meydanlar ve parkların son durumu, savaşın boyutunu da gösterdi.

4 KENTİN DURUMU ORTAYA ÇIKTI

Kiev, Harkov, Mykolaiv, Chernihiv'in önceki ve sonraki hallerinde görülen yıkım, elçiliğin Twitter hesabından yayınlandı.