Ukrayna milletvekilleri, Meclis'te Türk bayrağı açtı

Rusya ile sınırda askeri gerginliği zirveye tırmanan Ukrayna, kendisine destek veren ülkelerin bayraklarını Meclis'te açtı. Türk bayrağı da açılan bayraklar arasında yer aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'yi, ülkesini Ukrayna ile bir savaşın içine çekmeye çalışmakla suçlamasının ardından 2 ülke arasındaki gerginlik sürüyor.

Planet Labs tarafından yayınlanan uydu görüntüleri Rusya'nın sınırdaki askeri varlığının boyutunu gözler önüne sererken, Ukraynalı milletvekilleri Kiev'de parlamento oturumuna katıldı.

TÜRK BAYRAĞI DA AÇILDI

Oturum sırasında milletvekilleri. Ukrayna'ya siyasi destek veya askeri yardım veren ülkelere teşekkür etmek için o devletlerin bayraklarını açtı. Oturumda ABD, İngiltere, Polonya'nın yanı sıra Türk bayrağı da açıldı.

PUTİN'İN NATO YORUMU

Putin, son haftalarda Ukrayna kriziyle ilgili yaptığı ilk önemli açıklamada Amerika'nın amacının, gerilimi Rusya'ya daha fazla ambargo uygulamak için bahane olarak kullanmak olduğunu savundu. Putin ayrıca, ABD'nin Avrupa'daki NATO güçleri konusunda Rusya'nın kaygılarını görmezden geldiğini belirtti.

Kremlin yönetimi, Kırım'ı ilhak ettikten ve Ukrayna'nın doğusundaki kanlı isyana destek verdikten yaklaşık sekiz yıl sonra, Batı'nın Rusya'nın bir işgal planladığı yönündeki suçlamasını reddediyor. Moskova da Ukrayna yönetimini, doğu bölgelerinde barışı sağlamak için varılan bir uluslararası barış anlaşmasını uygulamamakla suçluyor.

"AMAÇ RUSYA'NIN GELİŞİMİNİ ÖNLEMEK"

Bölgede Rusya destekli isyancılarla girişilen çatışmalarda en az 14 bin kişi hayatını kaybetti. Putin, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Bana Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'nın güvenliğiyle ilgili pek kaygılıymış gibi gelmiyor. Ama başlıca amaçları Rusya'nın gelişimini önlemek. Bu anlamda Ukrayna'nın kendisi sadece bu amaca ulaşmak için bir araç." dedi.

YÜZ BİNİN ÜZERİNDE ASKER OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Planet Labs tarafından yayınlanan uydu görüntüleri ise Rusya'nın sınırdaki askeri varlığının boyutunu gözler önüne serdi. Görüntüler, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bir konumda bulunan Pognovo Kampı'na ait. Askeri uzmanlar, Rusya'nın sınır bölgesinde yüz binin üzerinde asker yığdığı yönünde.