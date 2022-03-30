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    Ukrayna: Rusya çekilirse barış anlaşmasını referanduma götüreceğiz

    Müzakerelere de katılan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, Rus askerlerinin çekilmesi durumunda barış anlaşmasını referanduma götüreceklerini söyledi.
    • AA
    • 30.03.2022 - 16:03
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 16:21
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    Ukrayna: Rusya çekilirse barış anlaşmasını referanduma götüreceğiz

    Türkiyenin dün ikinci kez ev sahipliği yaptığı Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakere toplantısı İstanbul'da gerçekleşmişti.

    Dünya'nın göznünün çevrildiği toplantıdan sonra yapılan açıklamalarda her iki taraftan da olumlu mesajlar verildi.

    Rusya bu kapsamda Kiev ve Çernigiv bölgelerinde operasyonları yavaşlatacağını ve diyaloğa fırsat vereceğini bildirdi.

    Bu açıklamanın ardından verilen mesajlar başta ekonomi olmak üzere birçok alanda olumlu yorumlandı.

    Türkiye'nin bu amaçta yürüttüğü çalışmalar tüm dünyadan takdir topladı.

    "RUSLAR ÇEKİLİRSE BARIŞ ANLAŞMASINI REFERANDUMA GÖTÜRÜRÜZ"

    Ukrayna ve Rusya taraflarından İstanbul'daki müzakere görüşmesinin ardından yapıcı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

    Müzakerelere de katılan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rus askerlerinin çekilmesi durumunda referandumu işaret etti.

    Podolyak, "Rusya'nın askerlerini 23 Şubat'taki pozisyonuna çekmesi halinde Rusya ile barış anlaşmasını ulusal referanduma götüreceğiz." dedi.

    Ukrayna: Rusya çekilirse barış anlaşmasını referanduma götüreceğiz #1


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