Euro
15.64
0.87%
Dolar
14.07
1.25%
Altın
871.29
0.27%
Borsa
1995
1.25%
Bitcoin
621.028
3.57%
BTXN Coin
37.35
-0.66%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Ukrayna, Türkiye'den daha fazla insansız hava aracı alacak

    Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Türkiye'den yeni İHA ve SİHA satın alınacağını söyledi.
    • AA
    • 02.03.2022 - 13:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna, Türkiye'den daha fazla insansız hava aracı alacak

    Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, ülkesinin yurt dışından askeri teçhizat yardımları almaya devam ettiğini söyledi.

    Reznikov, Stinger ve Javelin füzelerinin yanı sıra Türk insansız hava aracı sevkiyatı almaya hazır olduğunu kaydetti.

    Aralarında ABD, İngiltere, Almanya, İspanya ve İsveç'in de bulunduğu çok sayıda ülke Rus işgaline karşı Ukrayna'ya askeri teçhizat göndereceklerini duyurmuştu.

    AYRINTILAR GELİYOR...


    İlginizi Çekebilir

    Dijital Dünyaya Metaverse Yatırımı ile Adım At!
    MetaEvren

    Dijital Dünyaya Metaverse Yatırımı ile Adım At!

    Akkuyu NGS'de yeni aşama
    Gündem

    Akkuyu NGS'de yeni aşama

    Ukrayna’da, sığınaktaki Türkün eşi ve çocuğu koronavirüse yakalandı
    3. Sayfa

    Ukrayna’da, sığınaktaki Türkün eşi ve çocuğu koronavirüse yakalandı

    Görüş Bildir