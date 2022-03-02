Ukrayna, Türkiye'den daha fazla insansız hava aracı alacak

Ukrayna, Türkiye'den daha fazla insansız hava aracı alacak

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Türkiye'den yeni İHA ve SİHA satın alınacağını söyledi.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, ülkesinin yurt dışından askeri teçhizat yardımları almaya devam ettiğini söyledi.

Reznikov, Stinger ve Javelin füzelerinin yanı sıra Türk insansız hava aracı sevkiyatı almaya hazır olduğunu kaydetti.

Aralarında ABD, İngiltere, Almanya, İspanya ve İsveç'in de bulunduğu çok sayıda ülke Rus işgaline karşı Ukrayna'ya askeri teçhizat göndereceklerini duyurmuştu.

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