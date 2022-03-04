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- Ukrayna'da gemilerdeki 26 personel tahliye edildi
Ukrayna'da gemilerdeki 26 personel tahliye edildi
Ukrayna'da Türk sahipli/işletenli 23 gemide bekleyen 199 Türk personelden 26'sı kurtarılırken, 173'ünün tahliyesi için çalışmalar devam ediyor.
- AA
- 04.03.2022 - 15:17
Ukrayna'da bekleyen Türk gemilerindeki personelin son durumuna ilişkin açıklama yapıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk sahipli veya işletenli 23 gemideki 199 Türk personelden 26'sının tahliye edildiğini duyurdu.
173 PERSONEL İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Ukrayna'da bekleyen Türk sahipli/işletenli 23 gemideki 199 Türk personelin 26'sı tahliye edilmiş, 173 personelin tahliyesi için Dışişleri Bakanlığımız koordinesinde çalışmalar devam etmektedir. Limanlarımızdan, Rus limanlarına gemi trafiği ve liman operasyonları sürmektedir."