Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tahıl koridorundan dün itibariyle gemilerin yol almaya başladığını, 33 gemiyle 721 ton tahıl taşındığını söyledi. Kirişci, “Bunun arkası geliyor” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik 24 Şubat’ta başlattığı savaş, birçok ülkeyi ekonomik açıdan dar boğaza soktu.

Tahıl krizini de beraberinde getiren savaş sürerken, Türkiye’nin çabaları takdir gördü.

Tahıl koridoru işliyor

Önce tarafları İstanbul’da bir araya getiren Türk yetkililer, ardından tıkanan tahıl koridorunun oluşmasını sağladı.

Geçtiğimiz haftalarda başlayan tahıl sevkiyatları ile dünya, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin de dediği gibi “En azından dünya şöyle bir nefes aldı”…

Ukrayna’dan 33 gemiyle 721 ton tahıl taşındı ViDEO

Şimdiye kadar 33 gemi Ukrayna’dan ayrıldı

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı'nın “Yüz yüze 100 gün” projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan Bakan Kirişci, dün itibariyle sözleşme kurallarına uygun olarak, 33 geminin Ukrayna'dan ayrıldığını aktardı.

DHA'nın haberine göre Bakan Kirişci, yaklaşık 721 bin ton hububatın gitmesi gereken hedeflere doğru yol almaya başladığını da ifade etti.

“Kazasız belasız atlattık”

Kirişci “Türkiye'nin fark ettiği tarım ve orman konusunu, dünya da fark etti. Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve önderliğinde, bu konulara ilişkin atılması gereken adımları çok daha önceden attığı için, çok şükür önce pandemiyi, sonra da Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanması muhtemel sıkıntıları, kazasız belasız atlattık. Atlatmaya da gayret ediyoruz.” dedi.

“Neşteri vuran Cumhurbaşkanımız oldu”

Hububat ve yağlı tohumların dış ticaretinin önemli bir bölümünün Rusya ve Ukrayna üzerinden yapıldığını ifade eden Bakan Kirişci, “Bakınız bir tahıl koridoru meselesi gündeme geldi. Bu iki ülke arasında savaş çıktığı için onlardan bu ürünleri tedarik edenler panik yaşadılar. Herkes gıda krizi, kıtlık demeye başladı. Bu meseleye neşteri vuran yine Sayın Cumhurbaşkanımız oldu.

“Bunun daha devamı var”

22 Temmuz'da bu konuda bir mutabakat sağlandı. Hızla hayata geçirilmesi de gerçekleşmiş oldu. Ukrayna'dan dün itibariyle ayrılan 33 gemi, o sözleşmenin kurallarına uygun olarak, yaklaşık 721 bin ton hububatla gitmesi gereken hedeflere doğru yol almaya başladı. Bunun daha devamı var, arkası geliyor.” ifadelerini kullandı.