Ukraynalılar, nükleer santralin olduğu Zaporijya'dan kaçmaya başladı

Ukraynalılar, nükleer santralin olduğu Zaporijya'dan kaçmaya başladı

Rus birliklerin ele geçirdiği nükleer santralin bulunduğu Zaporijya'da halk, ülkeyi terk ederken izdiham çıkardı.

Rusya ile Ukrayna savaşının 9'uncu gününde Ukraynalıların mücadelesi devam ederken, kentlerden kaçışlar da arttı.

Rus birliklerin dün gece saatlerinde ele geçirdiği Zaporijya Nükleer Santrali'nde de durum kritikleşti.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'nde çıkan yangından tedirgin olan halk, kenti terk etmeye başladı.

KENTİ TERK ETMEYE ÇALIŞIRKEN İZDİHAM ÇIKARDILAR

Ülkeyi terk eden Ukraynalılar, tren garlarında çıkan izdihamda ezildi. Tren garında cep telefonuyla çekilen görüntülerde, halkın trene binebilmek için birbirini ezdiği ve çocukların kucaklanarak trene taşındığı görüldü.

Ukraynalılar, nükleer santralin olduğu Zaporijya'dan kaçmaya başladı VİDEO



TÜRKİYE'YE UZAKLIĞI 677 KİLOMETRE

Çernobil Nükleer Santrali Türkiye'ye 1100 kilometre uzaklıktayken, Zaporijya Nükleer Santrali Türkiye'ye 677 kilometre uzaklıkta bulunuyor.