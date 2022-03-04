Euro
15.62
-0.18%
Dolar
14.22
0.73%
Altın
891.00
1.34%
Borsa
2009
-0.68%
Bitcoin
593.305
-3.52%
BTXN Coin
36.97
-0.72%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 8 C
    Ukraynalılar, nükleer santralin olduğu Zaporijya'dan kaçmaya başladı

    Ukraynalılar, nükleer santralin olduğu Zaporijya'dan kaçmaya başladı

    Rus birliklerin ele geçirdiği nükleer santralin bulunduğu Zaporijya'da halk, ülkeyi terk ederken izdiham çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2022 - 13:56
    • Güncelleme : 04.03.2022 - 14:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Rusya ile Ukrayna savaşının 9'uncu gününde Ukraynalıların mücadelesi devam ederken, kentlerden kaçışlar da arttı.

    Rus birliklerin dün gece saatlerinde ele geçirdiği Zaporijya Nükleer Santrali'nde de durum kritikleşti.

    Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'nde çıkan yangından tedirgin olan halk, kenti terk etmeye başladı.

    KENTİ TERK ETMEYE ÇALIŞIRKEN İZDİHAM ÇIKARDILAR

    Ülkeyi terk eden Ukraynalılar, tren garlarında çıkan izdihamda ezildi. Tren garında cep telefonuyla çekilen görüntülerde, halkın trene binebilmek için birbirini ezdiği ve çocukların kucaklanarak trene taşındığı görüldü.

    Ukraynalılar, nükleer santralin olduğu Zaporijya'dan kaçmaya başladı VİDEO

    TÜRKİYE'YE UZAKLIĞI 677 KİLOMETRE

    Çernobil Nükleer Santrali Türkiye'ye 1100 kilometre uzaklıktayken, Zaporijya Nükleer Santrali Türkiye'ye 677 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

    Ukraynalılar, nükleer santralin olduğu Zaporijya dan kaçmaya başladı #1

    Ukraynalılar, nükleer santralin olduğu Zaporijya dan kaçmaya başladı #2

    Ukraynalılar, nükleer santralin olduğu Zaporijya dan kaçmaya başladı #3

    Ukraynalılar, nükleer santralin olduğu Zaporijya dan kaçmaya başladı #4

    Ukraynalılar, nükleer santralin olduğu Zaporijya dan kaçmaya başladı #5

    ZAPORİJYA HARİTA KONUMU - TIKLA


    İlginizi Çekebilir

    Sürgün adası bitti mi, yerine ne gelecek? Survivor'da yeni sistem!
    Medya

    Sürgün adası bitti mi, yerine ne gelecek? Survivor'da yeni sistem!

    Murat Dalkılıç, Hande Erçel ve Merve Boluğur hakkında konuştu
    Magazin

    Murat Dalkılıç, Hande Erçel ve Merve Boluğur hakkında konuştu

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    Görüş Bildir