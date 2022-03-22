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    Ukraynalılar, saldırı altında olan ülkelerinden Türkiye'ye göç ediyor

    Rus güçlerinin bombardımanı altında olan ülkeden savaş mağduru kişiler Türkiye'ye göç ediyor. Kafileler Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı.
    • AA
    • 22.03.2022 - 16:55
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 17:00
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    Ukraynalılar, saldırı altında olan ülkelerinden Türkiye'ye göç ediyor

    Rusya-Ukrayna savaşı 27'nci günde sürerken, şehirler bombalanan savaş mağduru aileler, Türkiye'ye gelmeye devam ediyor.

    Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Ukraynalı kafileler, otobüsler ve özel araçlarıyla Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapıyor.

    Kiev'den Ukraynalı eşi ve oğluyla gelen Azerbaycanlı Fikret Veliyev, savaş nedeniyle insanların bulundukları yerlerden kaçtığını söyledi.

    "TÜRKİYE BENİM ÖZ VATANIMDIR"

    Ukraynalıların doğduğu toprakları terk ettiğini belirten Veliyev, "Ukrayna'nın her yerinde yaralı insanlar var. Bomba sesleri duyduk Kiev'de. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidiyorum. Türkiye benim öz vatanımdır. Kendimizi burada iyi hissediyoruz. Türkiye bizim kardeşimizdir. Bir millet, iki devletiz. Ben kendimi Türkiye'de öz vatanımda gibi hissediyorum." dedi.

    Ukraynalılar, saldırı altında olan ülkelerinden Türkiye ye göç ediyor #1

    "BURADA UZUN SÜRE KALMAK İSTEMİYORUZ"

    Eşi savaşa katılan Ukraynalı Rudala Larisa da savaş nedeniyle doğduğu topraklardan ayrıldığını anlatarak, "Ruslar bize karşı iyi şeyler yapmıyorlar. Biz burada uzun süre kalmak istemiyoruz. Savaşın bitmesi için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

    Ukraynalılar, saldırı altında olan ülkelerinden Türkiye ye göç ediyor #2

    Ukraynalılar, saldırı altında olan ülkelerinden Türkiye ye göç ediyor #3

    Ukraynalılar, saldırı altında olan ülkelerinden Türkiye ye göç ediyor #4

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