Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Saldırı ihtimali var

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasıl Bodnar, Rusya ile yaşanan krize değinerek "En güzel cevap Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesiyle verilir." dedi.

Rusya-Uyrakna arasındaki kriz Donetsk ve Luhansk kararı üzerine şiddetini artırdı.

Yaşanan gelişme üzerine ise birçok ülkede Rusya için yaptırım uygulamaya başladı.

Habertürk yayınına konuk olan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasıl Bodnar, bölgedeki gerilim ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Vasıl Bodnar, bölgede askeri hareketlilik olduğunu; Rusya'nın işgalci ordularını gönderdiğini belirtti.

"SALDIRI İHTİMALİ VAR"

Rusya tarafından 4 kez ateşkes ihlali gerçekleştiğini söyleyen Bodnar, "Saldırı ihtimali var." ifadesini kullandı.

"DİPLOMASİ İŞE YARAMAZSA EN ETKİLİ YOL YAPTIRIM"

Dışişleri Bakanı'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda konuşacağını belirten Bodnar, "Diplomasi yolu işe yaramazsa en etkili yol yaptırım yolu. Almanya'nın Kuzey Akım 2 kararını, ABD ve İngiltere'nin yaptırım kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Rusya'nın saldırganlığı arttıkça yaptırımların artmasını diliyoruz." dedi.

"UKRAYNALILAR SAVUNMAYA HAZIR"

Ukrayna'nın, bölgedeki güvenlik sorununa çözüm bulmak için kolektif çözümden yana olduğunu söyleyen Bodnar şöyle devam etti:

"Özellikle bölgedeki güvenlik durumunu çözmek için Ukrayna, BM Daimi üyeleri, Türkiye ve Almanya'nın katılımıyla bir görüşme talep ettik. Bizim için önemli olan Ukrayna'nın savunmasını sağlamak, her Ukraynalı ülkesini savunmaya hazır.

"SAVAŞ İSTEMİYORUZ"

Biz savaş istemiyoruz, savaşı provoke etmiyoruz. Şundan eminim ki Ukrayna ordusu ne kadar güçlü olursa Rusya'nın saldırma ihtimali o kadar düşük olur. Bu bağlamda Ukrayna'ya her türlü askeri desteği sağlamak önemli.

"EN GÜZEL CEVAP NATO'YA KABUL OLUR"

Ukrayna'ya saldırı Rus toplumu arasında yaygın değil. Rusya Avrupa'nın güvenliğine tehdit oluşturuyor bu durumda en güzel cevap Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesiyle verilir.

"ERDOĞAN'IN 'DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR SÖZÜ' ÇOK ANLAMLI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözü çok anlam ifade ediyor. İşgalci devlet anlamalı, Ukrayna’ya seyahati o kadar kolay olmayacak."

