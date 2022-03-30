Ukrayna'nın anlaşma metninde NATO'dan vazgeçme maddesi de yer aldı

Görüşmelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinsky, Ukrayna’nın önerileri arasında NATO’ya katılmaktan ve nükleer silah edinmekten vazgeçme maddelerinin yer aldığını açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere görüşmeleri devam ediyor.

Son görüşme dün İstanbul’da yapıldı. Toplantıda karşılıklı olarak yazılı önerileri sunuldu.

Rus müzakere heyetinin başkanı Vladimir Medinsky, Ukrayna’nın kendilerine sunduğu önerilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"UKRAYNA NATO'DAN VAZGEÇMEYİ KABUL EDİYOR"

Dün yapılan müzakerelerde yıllardan sonra Kiev yetkililerinin ilk kez Rusya ile anlaşmaya hazır olduklarını ifade ettiklerini belirten Medinsky, “Dün, Kiev makamları Rusya ile bazı konuları müzakere etmeye hazır olduklarını açıkladı. Bize taslağa dökülmüş gelecekteki olası anlaşmanın maddelerini teslim ettiler. Maddelerde NATO’ya katılmaktan vazgeçmek, nükleer ve diğer kitlesel silahlardan vazgeçilmesi yer alıyor. Ukrayna’nın tekliflerinde ayrıca yabancı askeri üslerin ve birliklerin konuşlandırılmasının da reddedilmesinin yanı sıra Rusya da dahil olmak üzere garantör devletlerin onayıyla askeri tatbikatların yapılması gibi koşullar içeriyor.” dedi.

Ukrayna’nın gelecekte Rusya ile normal ilişkiler kurmak istediğini aktaran Medinskiy, "Dün Ukrayna tarafı, Rusya ile gelecekte normalleşme ve iyi komşuluk ilişkileri kurmak için bir dizi önemli koşulu yerine getirmeye hazır olduğunu ilk kez yazılı olarak kaydetti.” dedi.



"RUSYA ÖZEL OPERASYONLAR BAŞLATMAK ZORUNDA KALDI"

Rusya’nın, Kiev’in Donbas’a saldırma hazırlığında olduğuna ilişkin kesin kanıtlar edindiğini ifade eden Medinsky, “Rusya Federasyonu, özel operasyonlar başlatmak zorunda kaldı.” diye konuştu.

Rusya’nın Donbas bölgesi ve Kırım ile ilgili taleplerine de değinen Medinsky, “Rusya Federasyonu'nun Kırım ve Donbas ile ilgili duruşu değişmedi. Ukrayna’nın tüm talepleri yerine getirmesi halinde NATO tehdidi ortadan kalkacaktır.” şeklinde konuştu.