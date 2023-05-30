Ukrayna'nın başkenti bir kez daha saldırıların hedefi oldu Rus ordusu, Ukrayna'nın Başkenti Kiev'e saldırdı. 1 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı. Gece boyunca hareketli anların yaşandığı bölgede, 20'den fazla İHA da imha edildi.

AA

Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.

Her iki ülkenin de büyük kayıplar verdiği savaşta, Rusya saldırılarını artırdı.

Geçtiğimiz günlerde füze ile saldıran Rus ordusu, can kayıplarına neden olmuştu. Son olarak dün gece bir kez daha sivil yerleşim noktaları hedef alındı.

Başkent Kiev saldırıların odağındaydı...

1 ölü, 4 yaralı

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, Rus ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) yoğun saldırı düzenlediklerini belirtti.

Golosiivskiy ilçesinde bir apartmana düşen parça nedeniyle 1 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

20'den fazla İHA imha edildi

Popko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Kiev’e son 24 saatte 3 kez yoğun hava saldırı gerçekleştirdiğini kaydederek, Kiev hava sahasında 20’den fazla İHA’nın imha edildiğini de aktardı.

Rusların saldırılarda sürekli silah değiştirdiğine işaret eden Popko, Rus birliklerin daha önceki saldırılarında balistik füze ve İHA’ları kullandığına dikkati çekti.

Çalışmalar devam ediyor

Popko, gece saldırıların farklı yönlerden birkaç dalga halinde düzenlendiğini belirterek, "Hava alarmı yaklaşık 3 saat sürdü." ifadesini kullandı.

Popko, katlar arasındaki duvarların yıkılmış olabileceğini ve olası enkaz altında kişilerin olduğuna işaret ederek, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.