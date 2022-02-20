Ukrayna'nın doğusunda patlama sesi duyuldu

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinde patlama sesi duyuldu.

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim devam ediyor...

Dün patlamanın yaşandığı Donetsk kentinde bugün tekrar patlama sesleri duyuluyor.

ŞEHİR TERK EDİLİYOR

Öte yandan geçtiğimiz günlerde bir aracın patladığı bildirilirken, bölge halkı Ukrayna'yı terk etmeye başladı.

Edinilen bilgilere göre Donetsk'te ilk etapta kadın ve çocukların içinde olduğu otobüsler şehri terk etti.

Ayrıca Donetsk'ten yaklaşık 700 bin kişinin Rusya'ya tahliye edilmesi planlanıyor.