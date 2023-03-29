Uladağ'a zincirsiz çıkış durduruldu! Kar 1 metreyi geçti Kayakseverlerin gözdesi olan Uludağ'da mevsiminde yağmayan kar yağdı. Uludağ yolunda 8.kilometreden itibaren yoğun kar yolları kaplarken, zirvedeki kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

İHA

Türkiye kurak geçen kış mevsiminin ardından bahara yağmur ve kar yağışlarıyla girdi.

Mevsim normalleri altına düşen hava durumu birçok kentte etkisini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yurt beyaza büründü.

Kar yağışını etkili olduğu Uludağ'da kar kalınğı yükseldi.

Uludağ'a ilgi azalmıştı

Kayakseverlerin en çok tercih ettiği turizm merkezlerinden biri olan Uludağ bu sezon istediği ziyaretçiyi alamadı.

Mart sonunda tekrar beyaza büründü

Kar yağışı ortalaması beklenilenin altında olurken, mart ayının son günlerinde lapa lapa kar yağdı.

Oteller kapanıp, sezon biterken Uludağ tekrar beyaza büründü.

Kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Meteoroloji'nin yaptığı ölçümlere göre, Oteller Bölgesi'nde kar kalınlığı 100 santimetreyi aştı.

Zincirsiz çıkmak yasaklandı

Yoğun kar yağışı sebebiyle Uludağ'a zincirsiz çıkmak neredeyse imkansız gibi.

Zincir satıcıları 8.kilometreden itibaren nöbet tutarken, yolda kalan bazı vatandaşlar ya geri dönmek zorunda kaldı, ya da lastiklerine zincir takıp devam etti.

"İstenen kar yağışı olmadı"

Kar yağışıyla birlikte Uludağ’a çıkmak isteyen bazı vatandaşlar şöyle konuştu:

Bu sezon kar yağışı çok geç geldi. İstenen kar yağışı olmadı. Ancak bahar mevsiminde hepimizi sevindiren bir kar yağışı oldu. Barajlarımızın son zamanlarda kuruduğunu duymuştuk. Şimdi tekrar dolacağını ümit ediyoruz.

Eksi 13 dereceye düşecek

Uludağ'da hava sıcaklığı eksi 12 ile eksi 9 arasında değişecek.

Uludağ'da yarın güneşli bir havanın hakim olacağı ancak sıcaklığın eksi 13 dereceye kadar düşeceği öğrenildi.