Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama: İBB'nin zamları yüzde 195'e ulaştı

UKOME tarafından alınan zam kararının ardından açıklama yapan Bakanlık, 2019 yılından bu yana İBB tarafından elektronik bilete yapılan zammın yüzde 195'e ulaştığını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) bugün ulaşıma zam kararı için tekrar toplandı.

Daha önceki yüzde 50'lik teklif nedeniyle kabul edilmeyen zam, İBB'nin yüzde 40 oranına ikna olmasıyla kabul edildi.

Bu hafta içerisinde uygulamaya geçecek olan zamla birlikte elektronik bilet fiyatında yaşanan yüzde 40'lık artışa yönelik Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

YÜZDE 50 ZAM İSTENDİ

Bakanlık'tan yapılan açıklamada 23 Mart ve 4 Nisan tarihlerinde teklif edilen yüzde 50'lik zammın fahiş bulunduğu gerekçesiyle olumsuz oy aldığı ifade edildi.

BAKANLIK YÜZDE 32 TEKLİF ETTİ

6 Nisan tarihinde gelen yüzde 40'lık zam teklifinin ise yüzde 32 oranına düşürülmesi halinde kabul edileceğine dair şerh verildiği aktarıldı.

2019'DAN BU YANA YÜZDE 195 ZAM UYGULANDI

"Dün yüzde 50 zamda direnen İBB, bugün yüzde 40 zamma razı olmuştur." ifadelerinin kullanıldığı Bakanlık açıklamasında, 2019'dan bu yana İBB'nin elektronik bilet ücretlerine yüzde 195'lik zam uyguladığı belirtildi.

"ZAM TEKLİFLERİ YÜKSEK BULUNDU"

Bakanlığın kamuoyunu bilgilendirme amacıyla yayınladığı açıklamanın tamamında şu ifadeler yer aldı:

"23.03.2022 ile 04.04.2022 tarihlerinde gerçekleştirilen UKOME toplantılarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Kentiçi Toplu Ulaşım Sistemi içerisinde yer alan tüm toplu ulaşım modlarına yüzde 50 oranında fahiş zam yapılması teklif edilmiş olup, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüz temsilcisi ile birlikte UKOME Kurulu üyelerinin çoğunluğunun oylarıyla bahse konu zam teklifleri yüksek bulunarak reddedilmiştir.





BAKANLIK TEMSİLCİLERİ ZAMMI İNDİRME TEKLİFİ YAPTI

06.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen UKOME toplantısında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm toplu ulaşım modlarına yüzde 40 oranında zam yapılması teklif edilmiş olup Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız temsilcilerince “teklifin yüzde 32 oranında zam yapılması şeklinde değiştirilerek kabulü oyunu kullanıyorum” şerhine rağmen yüzde 40 oranında zam yapılmasını sağlayan UKOME kararı alınmıştır.

"İBB ŞİMDİ FAHİŞ ZAMLARI SAVUNMUŞTUR"

Dün yüzde 50 zamda direnen İBB, bugün yüzde 40 zamma razı olmuştur. Ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğini söyleyen İBB, şimdi fahiş zamları savunmuştur.





SON 3 AYDA YÜZDE 90 ARTIŞ

Söz konusu UKOME Kararı neticesinde; 2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimince yapılan zamlar sonrasında Elektronik Bilet Ücretlerinde kümülatif yüzde 195’lik artış yapılmak suretiyle 2,60 TL olan ücret 7,67 TL olarak belirlenmiştir.

Ayrıca aynı şekilde son 3 aylık zaman dilimi içerisinde İBB tarafından yapılan zamlar sebebiyle Elektronik Bilet Ücretlerinde kümülatif yüzde 90’lık artışa neden olunmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz."