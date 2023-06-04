Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun memleketi Trabzon'da sevinç yaşanıyor Bakan Uraloğlu'nun babası Ali Uraloğlu, "Allah, çocuğumuza hizmet aşkı verdi zaten, Allah aşkını artırsın" dedi.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na Abdulkadir Uraloğlu'nu atadı.

Uraloğlu ile ilgili gelişme, memleketi Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı Çayırbağı Mahallesi'nde büyük bir sevinçle karşılandı.

Bakan Uraloğlu'nun babası Ali Uraloğlu, haberi ilk aldığında çok duygulandığını anlattı.

"Oğlum ile konuşup hayır dualarımı ilettim"

"Nereden nereye geldik. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Bu gününü de gördük." diyen Uraloğlu, şöyle konuştu:

Makam meraklısı da olamayız. Biz ancak iş, hizmet meraklısıyız. Allah, çocuğumuza hizmet aşkı verdi zaten, Allah aşkını artırsın. Biz onun için ona duacıyız. Oğlum ile konuşup hayır dualarımı ilettim.



Senelerdir her gün arar beni. Gün geçmez. Gün geçtiği zaman sıkıntılı bir işi vardır da arayamaz. Sonra arar der ki 'Baba kusura bakma, arayamadım seni.' Anası ölmüş. Bana çok düşkündür.

"Bizde babadan kalma hizmet aşkı var"

Amca Mustafa Uraloğlu da haberi alınca çok sevindiklerini aktararak, "Bizde babadan kalma hizmet aşkı var." dedi.

Yeğeninin de hizmeti seven bir insan olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Bizde de hep o aşk var ama Abdulkadir'de daha çok var. Rabbim hayırlı eylesin." diye konuştu.

"Çayırbağı'nın tüm mahalleleri bu sevinci yaşadı"

Çayırbağı Doğankaya Mahallesi Muhtarı Mümin Sürül de Çayırbağı'nın 5 mahallesinin haberi alır almaz sokaklara döküldüğünü söyledi.

İlçeden bir bakanın çıkmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Sürül, şunları kaydetti:

Sayın Bakanımıza da en yakın zamanda Çayırbağı'nda karşılama düzenleyeceğiz. Çok sevindik. Çayırbağı'nın tüm mahalleleri bu sevinci yaşadı. Gurur duyuyoruz. Daha önce de genel müdürlük döneminde çok büyük faydalarını gördük.



Bundan sonra da ülke için çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Başarılar diliyoruz. Cumhurbaşkanımıza da bu heyecanı, hevesi bize yaşattığı için teşekkür ederiz.

"Çok sevindik, çok mutlu olduk"

Yöre halkından Havva Öksüz de Abdulkadir Uraloğlu'nu çok sevdiklerini belirtti ve ekledi:

Bakanımızı seviyoruz. Görevinde mutluluklar diliyoruz. Allah utandırmadan görevinde devam etmeyi nasip etsin. Çok sevindik, çok mutlu olduk. Köyümüzün adamı.

Fatma Öksüz, haberleri izlerken çok sevindiklerini dile getirerek, "Çok mutlu oldum. Bizim köylümüzdür." dedi.

"Anasının canına nur yağsın"

Bakan Uraloğlu'nun genel müdürlüğü döneminde yaptığı hizmetlere dikkati çeken Öksüz, sözlerini şu şekilde tamamladı:

Ona söylediğimizi hiçbir kimseye söyleyemeyiz. Çok mutlu olduk. Allah'ım kazasız, belasız bitirmeyi nasip etsin. Anasının canına nur yağsın. Babasından da Allah razı olsun, öyle bir evlat yetiştirdi ki çok mutluyuz.