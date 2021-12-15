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    Uludağ'da kar kalınlığı 30 santimi aştı

    Uludağ'da kar kalınlığı 30 santimi aştı

    Dün akşamdan bu yana etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Bölgeden bilgi aktaran muhabirin anons yaparken buz tuttuğu görüldü.
    • DHA
    • 15.12.2021 - 15:31
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 15:33
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    Kışa girilmesiyle birlikte turizmin de canlanması adına Uludağ'dan haber beklenirken, yağışlar müjdeyi getirdi.

    Bursa'nın Uludağ bölgesinde dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı.

    Hafta boyunca yağması beklenen karla birlikte, hava sıcaklığı da bir anda eksili dereceleri gördü.

    MUHABİRİN YÜZÜ VE SAÇLARI BUZ TUTTU

    Eksi 9 derecelik soğukta kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, bölgeden güncel bilgileri aktaran DHA Bursa Muhabiri Esra Türker'in buz tuttuğu görüldü.

    Saçında ve yüzünde buzlanmalar olan muhabir, Uludağ yolu ve oteller bölgesinde yol çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

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    ULAŞIM İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

    Karayolları 143’üncü Şube Şefliği Uludağ Bakımevi tarafından bölgeye dozerler ve kar küreme araçları sevk edildi.

    Jandarma ekipleri ise Milli Parklar girişinde araçlara yönelik kar lastiği ve zincir kontrolü yapıyor. Kar lastiği ve zinciri olmayan araçlar ile Uludağ’a çıkılmasına izin verilmiyor.

    Uludağ'da kar kalınlığı 30 santimi aştı VİDEO

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