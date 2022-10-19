Ulusal Staj Programı nedir? USP başvuruları nasıl yapılır ve kimler başvurabilir?

Ulusal Staj Programı nedir? USP başvuruları nasıl yapılır ve kimler başvurabilir?

Ulusal Staj Programı başvurularının ne zaman başlayacağı ve bu programa kimlerin başvuru yapabileceği merak uyandırdı. İşte Ulusal Staj Programı hakkında bilmeniz gerekenler..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ulusal Staj Programı hakkında yaptığı açıklamalar sonrası USP'nin ne olduğu ve başvuruların ne zaman yapılacağı merak uyandırdı.

Ulusal Staj Programı (USP) başvurularının ne zaman yapılacağı, başvuru şartları ve Ulusal Staj Programı ücretleri sıkça araştırılmaya başladı.

Ulusal Staj Programı nedir?

Ulusal Staj Programı, gençlerin fırsat eşitliği çerçevesinde kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından başlatılan bir programdır.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi resmi sitesinde şu ifadeler yer almaktadır;

"Gençlerimizin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Ulusal Staj Programı (USP) başlatılmıştır.

Program aracılığıyla; şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi bir değerleme yöntemi ile gençlerimizin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi, staj imkânının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp tüm bölümlere yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Program’a başvuru yapan öğrenciler; eğitim hayatları boyunca sergiledikleri performans, becerilerini arttırmaya yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar ve başarıları göz önünde bulundurularak akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlilik puanları üzerinden değerlenmektedir. İşverenler ise öğrencilere, kimlik bilgilerini görmeden söz konusu yeterlilik alanlarında aldıkları puanlar üzerinden staj teklifi göndermektedir.

Yurt içindeki başarısının yanı sıra yurt dışında da beğeni ile takip edilen ve OECD tarafından iki kez üye ülkelere örnek uygulama olarak gösterilen Program, profesyonel hayatının başındaki pek çok gence henüz öğrenci iken iş hayatını deneyimleme ve kariyer yolculuğuna yön verme şansı tanımaktadır."

Ulusal Staj Programı başvuruları başladı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde "e-İnsan Programı"nda konu hakkında açıklamalarda bulundu..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Gençlerimize bir müjde vermek isterim Ulusal staj programının 2023 yılı başvurularını bugün itibari ile açıyoruz." dedi. Bu açıklama ile birlikte Ulusal Staj Programı başvuruları 18 Ekim 2022 itibariyle başladı.

Kimler başvurabilir?

- Türkiye, KKTC ve yurt dışında üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması* 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan;

- Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp fakültesi ve öğretmenlik bölümleri hariç),

- Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri

- Yurt dışındaki üniversitelerde, not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler.

*Genel not ortalamaları henüz netleşmemiş olduğu için, başvuru döneminde ön lisans 1. sınıf öğrencilerinden bu şart aranmamaktadır, ancak staj tarihinde not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olması beklenmektedir.

Ulusal Staj Programı'na ödenen ücret artırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz." ifadelerine yer verdi.