Ümit Besen'in babası vefat etti

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Ünlü şarkıcı Ümit Besen'in acı günü...
Ümit Besen'in babası Fikret Besen, bir süredir Osmaniye'de bir hastanede tedavi görüyordu.
Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Fikret Besen, bir süredir evinde istirahatteydi.
Evinde hayata veda etti
Besen ailesi bugün acı haberle sarsıldı.
Osmaniye'de Ali Bekirli Mahallesi'nde yaşayan, sanayi sitesi eski esnafından Fikret Besen, bugün evinde hayatını kaybetti.
Fikret Besen'in cenazesi, ikindi namazının ardından Belediye Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.