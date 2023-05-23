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Türkiye’de seçim heyecanı devam ediyor.

14 Mayıs’ta vatandaşlar sandıkta ikinci tur kararını verdi.

İlk turda ilk başta dört aday yarışırken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçime sayılı günler kala çekildi.

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise yüzde 5,17 oy oranında oy alarak seçimin belirleyicisi oldu.

İkinci tur seçimlerinde ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldı.

Bunun ardından ATA İttifakı dağılırken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Oğan'ın kararını açıklamasının ardından Ankara'da Kemal Kılıçdaroğlu ile yeniden görüştü.

İkinci turda Zafer Partisi’nin de kimi destekleyeceği merak konusu oldu.

Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Merkezi’nde partisinin önünde açıklama yaptı.

Özdağ, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde destek kararı için Kemal Kılıçdaroğlu'yla tekrar görüşeceğini açıkladı.

Özdağ şu ifadeleri kullandı:

Hatay dönüşü bir toplantı daha yapacağız.



Bu toplantıda 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesini güvence altına alacak, 11 milyar dolara ulaşan ekonomik maliyetinin Türk halkının sırtından atılmasını temin edecek ve Anayasa'nın 4 maddesini güvence altına alacak, PKK, FETÖ, IŞİD gibi terör örgütleriyle bir mücadeleyi öngören protokol görüşmelerini ilerletmiş bulunuyoruz. Nihayetlenmedi.



Bu görüşmeleri bu gece gerçekleştireceğiz. Olumlu giden süreci olumlu tamamlayacağımıza inanıyorum. Başarabilirsek yarın saat 11.00'de Sayın Kılıçdaroğlu ile açıklama yapmayı planlıyoruz.



Gönüllü değil gerekirse zorla bir sene içerisinde uluslararası hukuka uygun olarak keza Türkiye'nin güvenliği açısından, terörle mücadelede Türk devletinin hukukun içerisinde terörle ilintili yerel yöneticilerin yerine devlet yöneticilerini kayyum olarak ataması imkanının her zaman olması gerektiğini düşünüyoruz. Zafer Partisi'nin olduğu yerde terörle mücadele ve Türkiye'nin güvenliği güven altındadır, bundan emin olabilirsiniz.



Biz terörle ilintili hiçbir siyasi yapılanmanın teröre 'terör' diyemeyen hiçbir siyasi yapılanmanın Zafer Partisi olarak hukuken meşru olsa da siyaseten meşru olmadığını düşünüyoruz. Onun için de terörle mücadeleye sıfır tolerans ilkesiyle devam edilmesi bizim vazgeçilmezimiz.