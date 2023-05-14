Ümit Özdağ oyunu Ankara’da kullandı

İHA
Türkiye'nin geleceğinin belirleneceği seçim sürüyor.
Siyasiler de bir bir oylarını kullanmak için sandık başına gidiyor.
Bu isimlerden biri de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ oldu.
Özdağ da oyunu kullandı
Özdağ, cumhurbaşkanlığı ile milletvekilliği seçimlerinde oyunu kullandı.
Oyunu kullanmak için parti genel merkezinden hareket eden Özdağ , saat 13.00’de oyunu TSK Mehmetçik Vakfı Hafize İhsan Payaza İlkokulundaki 4003 numaralı sandığa attı.
Hayırlı olması temennisinde bulundu
Özdağ , seçimlerin Türkiye’ye hayırlı olması temennisinde bulundu.