Ümit Özdağ oyunu Ankara’da kullandı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, oyunu Ankara’daki TSK Mehmetçik Vakfı Hafize İhsan Payaza İlkokulunda kullandı.

İHA

Türkiye'nin geleceğinin belirleneceği seçim sürüyor.

Siyasiler de bir bir oylarını kullanmak için sandık başına gidiyor.

Bu isimlerden biri de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ oldu.

Özdağ da oyunu kullandı

Özdağ, cumhurbaşkanlığı ile milletvekilliği seçimlerinde oyunu kullandı.

Oyunu kullanmak için parti genel merkezinden hareket eden Özdağ , saat 13.00’de oyunu TSK Mehmetçik Vakfı Hafize İhsan Payaza İlkokulundaki 4003 numaralı sandığa attı.

Hayırlı olması temennisinde bulundu

Özdağ , seçimlerin Türkiye’ye hayırlı olması temennisinde bulundu.