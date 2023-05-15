Ümit Özdağ seçmenden özür diledi

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Türkiye'nin tarihi 14 Mayıs seçimleri geride kaldı...

Yaşanan seçim süreci gerginlikleri sandığa da yansıdı.

Seçime 4 cumhurbaşkanı adayı katıldı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin seçime sayılı günler kala adaylıktan çekilmesinin ardından 3 aday yarıştı.

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,36 Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,99 oy alırken Sinan Oğan ise yüzde 5,28 oy aldı.

Seçimin ikinci tura kalmasının ardından ATA İttifakı ortaklarından Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından özür diledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Zafer Partililer, Cumhuriyetimizin 100. Yılında Atatürk’ün ruhunu şad edecek bir sonuç alamadığım ve sizleri zafere götüremediğim için hepinizden özür dilerim. Evet, seçimlerin 2. Tura kalmasını sağladık.



Ancak bu sonucu bir başarı olarak görmüyorum. 13 milyon sığınmacı ve kaçağın yaşadığı bir ülkede daha fazla oy almalıydık. Ve artık ne yazdık ki, bu 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesi çok daha zor hale gelmiştir.



Hepinize çok ağır şartlar altında göstermiş olduğunuz çaba ve sizin değil benim uğramış olduğum mağlubiyete rağmen açıkladığımız destek mesajları için teşekkür ediyorum.



2. Turda Türkiye’nin ve Türk Milleti’nin güvenliği için gereken adımları Dr. Sinan Oğan Bey ile birlikte gereken adımları yetkili kurullarımızda görüşerek atacağız.