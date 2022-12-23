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    Ümit Özdağ’ın iktidar hesabı

    Ümit Özdağ’ın iktidar hesabı

    Katıldığı canlı yayında dikkat çeken bir öneride bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Oy kullanma yaşı 12'ye indirilsin, Zafer Partisi tek başına iktidara gelir" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 23.12.2022 - 09:05
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    Partisini kurduğundan beri seçim kampanyasını mülteciler üzerinden yürüten Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan çok çarpıcı bir talep geldi.

    YouTube'da yayın yapan Bizim TV'de Şaban Sevinç'in sorularını yanıtlayan Ümit Özdağ, yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

    “Zafer Partisi tek başına iktidara gelir”

    Özdağ, oy kullanma yaşının 12'ye indirilmesi için çağrı yaptı.

    Kendisinin özellikle çocuklar tarafından çok sevildiğini dile getiren Özdağ, “Oy kullanma yaşı 12’ye indirilsin, Zafer Partisi tek başına iktidara gelir. 12 yaşındaki çocuklar beni yolda durdurup, ‘seni seviyoruz’ diyorlar. Soruyorum ‘beni nerden tanıyorsun sen?’ ‘Sosyal medyadan tanıyorum’ diyor. Annelerine ve babalarına beni ve Zafer Parti’ni anlatıyorlar.” dedi.

    Sosyal medyada gündem oldu

    Özdağ'ın önerisi sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Birçok kullanıcı Özdağ'ın önerisini yorum yağmuruna tuttu.

    Ümit Özdağ: Oy kullanma yaşı 12'ye düşerse iktidarız ViDEO

    Ümit Özdağ’ın iktidar hesabı #1


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