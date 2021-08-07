Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun'a tutuklama

25 yaşındaki Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine tutuklanan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun da sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sonrası tutuklandı.

Asıl adı Sema Esen olan Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun, sevgilisi olduğu öğrenilen Esra Hankulu'nun ölümünün ardından gözaltına alınmıştı. Ümitcan'ın ardından ağabeyi Erol Uygun gözaltına alındı.

Ümitcan Uygun bugün tutuklanırken, ağabeyi Erol Uygun'un ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sonrası tutuklandığı belirtildi.

"DEVLETİMİZİ AŞAĞILAYICI PAYLAŞIMLAR YAPTIĞI BELİRLENDİ"

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası, '@umitcanuygun_' sosyal medya hesabı üzerinden, devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, cumhuriyet savcılığının talimatıyla 6 Ağustos 2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir" denildi.

Erol Uygun, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Uygun adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"ESRA'NIN AİLESİNE KÜFÜR ETTİ"

Paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Erol Uygun'un Esra Hankulu'nun kuzenini de tehdit ettiği ortaya çıktı. Aleyna Çakır'ın ailesi Hatun Esen ile Mehmet Esen'in katıldığı FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programına telefonla bağlanan Esra Hankulu'nun kuzeni, "Esra'nın Ümitcan Uygun'u tanıdığını bilmiyorduk. Esra uyuşturucu kullanmazdı, yeğenimi öldürdüler" diyerek isyan etti.

Bunun üzerine Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun sosyal medya üzerinden bir paylaşım daha yaparak "Esra'nın kuzeni Tuncay hala aleyhimize atmaya devam ederse canıyla ödemeyecek, ailesiyle ödeyecek." tehdidinde bulundu.