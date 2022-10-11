Üniversite öğrencilerine müjde! 2022 üniversite ulaşım desteği ne kadar? Başvuru ne zaman ve nasıl yapılacak?

Üniversite öğrencilerine müjde! 2022 üniversite ulaşım desteği ne kadar? Başvuru ne zaman ve nasıl yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında üniversite öğrencilerinin ulaşımı için müjdeyi verdi. Peki 2022 üniversite ulaşım desteği ne kadar? Başvuru ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ekim ayının ilk kabine toplantısı gerçekleşti.

Kabine toplantısında birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yükseköğretim öğrencileri için de çalışmalar yaptıklarını açıkladı.

Şehir dışında, ailesinden uzak eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için müjdeli haberi verdi.

Yılda 2 kez, şehir dışındaki öğrencilerin ailelerini görmeleri için ulaşım desteği sağlanacağını duyurdu.

Bunun üzerine yükseköğretim öğrencileri "2022 üniversite ulaşım desteği ne kadar? Başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yükseköğretim öğrencileri ulaşım desteği için "Ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği vereceğiz. Yılda iki defa verilecek bu destek sayesinde ailelerin yanına gidip gelebilmelerini temin edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Ulaşım destek ücreti ve başvuruları nasıl yapılacak?

Üniversite öğrencilerine sağlanacak ulaşım detseği başvuruları için henüz bir açıklama yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer alacaktır.