Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? Üniversiteliler bu haberi bekliyor!

Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? Üniversiteliler bu haberi bekliyor!

Üniversite öğrencileri yeni dönemde okulda olmak için sabırsızlanırken, "Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak?" sorusu gündeme taşındı. Konuyla ilgili YÖK bir açıklama yaptı.

Koronavirüs salgını en çok eğitimi etkiledi ve eğitim online olarak yapılmaya başlandı.

Okullardan ayrı kalan öğrenciler üzüntü hissederken, aşılamanın artması ile eğitim ile ilgili konular yeniden gündeme geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından, "Tüm okullar zamanında açılacak." açıklaması gelince öğrenciler umutlandı.

Bu açıklamayı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer destekledi ve "Okulların açılması için vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz." ifadesini kullandı.

Bunun akabinde gözler YÖK'e çevrildi. Üniversiteye yeni başlayacaklar ve öğrenci olanlar, yeni dönemde okulda olup olmayacaklarını merak ediyor...

Öğrenciler, "Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, "Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak?"

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Konuya ilişkin YÖK'ten 'yüz yüze' eğitim açıklaması geldi. 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin yüz yüze başlaması planlanıyor.

YÖK, "Yükseköğretim Kurulu olarak, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde örgün programlarda "yüz yüze eğitime" başlanması için gerekli bütün çalışmalar yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

"YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR"

YÖK açıklamasında şunları ifade etti:

"Bilindiği üzere 2019 yılının sonlarında başlayan ve 2020 yılının ilk aylarına damgasını vuran koronavirüs küresel salgını ile birlikte yükseköğretim kurumlarımızda uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulamalı eğitimlerin bir kısmına devam edilmesi ve özellikle harmanlanmış (hibrit) öğretimin yaygınlaşması ile birlikte geçtiğimiz yıl ‘’Küresel Salgında Yeni Normalleşme’’ çalışmaları yapılmıştır.

Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Buna göre üniversitelerimizde "Koronavirus Komisyonları" oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir.

2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde, Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda "yüz yüze eğitime" başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir.

Salgının seyrine, altyapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında, yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrimiçi öğretim yapılabilecektir."