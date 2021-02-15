Üniversiteler yüz yüze eğitime geçiyor mu, ne zaman? YÖK son dakika yüz yüze eğitim açıklaması..

Üniversiteler yüz yüze eğitime geçiyor mu, ne zaman? YÖK son dakika yüz yüze eğitim açıklaması..

Üniversite öğrencileri, üniversitelerin açılması ile ilgili haberleri yakından takip ediyor. Yaklaşık 1 yıldır uzaktan eğitim gören öğrenciler, bahar döneminde okula gidip gitmeyeceğini merak ediyor.

Üniversitelerin ne zaman açılacağı konusu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Bilindiği üzere okullarda yüz yüze eğitim için 15 Şubat ve 1 Mart tarihleri belirlenmişti. Bu nedenle, üniversite öğrencileri de üniversitelerdeki son durumu öğrenmeye çalışıyor.

Milyonlarca öğrenci, ‘Üniversiteler yüz yüze eğitime geçiyor mu?’ sorusuna yanıt arıyor.

YÖK, üniversitelerin açılmasına ilişkin Sağlık Bakanlığından acil görüş talep etmiş ve öğretim görevlileri ve öğrencilere uzaktan eğitimle ilgili anket çalışması yapılmıştı.

Konuyla ilgili YÖK'ten bir son dakika açıklaması geldi.

Peki, üniversiteler yüz yüze eğitime geçiyor mu, ne zaman? YÖK son dakika yüz yüze eğitim açıklaması..

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ACİL GÖRÜŞ İSTENDİ

Yazıda, YÖK tarafından, küresel salgın nedeniyle yükseköğretim kurumlarının 2020-2021 eğitim ve öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilerek örgün eğitim müfredatının, yüzde 40'a kadarının uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılabilmesi ve karma öğretim uygulayabilmeleri için üniversitelere geniş bir alan bırakıldığı hatırlatılmıştı.

YÖK'ün yazısında, "Sağlık Bakanlığının tedbir maksatlı yönlendirmeleri önem arz ettiğinden yükseköğretim kurumlarında 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusuna ilişkin görüşün acil olarak bildirilmesi" talep edilmişti.



BAKAN KOCA: RİSK TEŞKİL ETTİĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİM

Bakan Koca, kendisine yöneltilen 'Üniversiteler ikinci dönem açılacak mı?' sorusuna yanıt olarak, "Bu konuyla ilgili Bilim Kurulumuz görüşüyor. Zannediyorum biz bu hafta bu konuyla ilgili bir cevap vermiş olacağız. Ama şunu söyleyebilirim; şu an salgının geldiği seyir vakaların özellikle son iki hafta giderek bir artış içinde olduğu, mutasyonların giderek varlığını gösterdiği şeklinde. Özellikle yüz yüze eğitimin uygulamalı eğitimler dışında bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini şimdiden söyleyebilirim." cevabını vermişti.

YÖK'ÜN ANKET ÇALIŞMASI SONA ERDİ

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, salgın döneminde üniversitelerde uygulanan uzaktan öğretimin değerlendirilmesi için öğrenci ve akademisyenlere yönelik bir anket düzenlendiğini açıklamıştı.

Yekta Saraç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak anket sonuçlarının başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere diğer bakanlık ve kurumlarla paylaşılacağını duyurmuştu.

Prof. Dr. Yekta Saraç, "Bu açıdan anketin kısa süre içinde, 11 Şubat Perşembe günü saat 17.00'ye kadar cevaplandırılması önem taşımaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

ÜNİVERSİTELER YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİYOR MU?

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Yekta Saraç, "Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz. Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır.” dedi.



