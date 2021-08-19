Üniversitelerde PCR testi zorunlu mu olacak, hangi kurallar getirildi?

Üniversitelerde PCR testi zorunlu mu olacak, hangi kurallar getirildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "yüz yüze" eğitime ilişkin açıklama yaptı. Bunun akabinde üniversiteye dönmeye hazırlananlar, "Üniversitelerde PCR testi zorunlu mu olacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine sonrası "yüz yüze" eğitime ilişkin açıklamalar yaptı.

Erdoğan yaptığı açıklamada, aşı olmayanlar için bazı tedbirler alınacağını duyurdu.

Bunun üzerine okula dönmek için sabırsızlanan üniversite öğrencileri, "Üniversitelerde PCR testi zorunlu mu olacak, hangi kurallar getirildi?" sorusunu gündeme taşıdı.

Öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kararlara ilişkin net bilgilere ulaşmak istiyor.

Peki, Üniversitelerde PCR testi zorunlu mu olacak, hangi kurallar getirildi?

ÜNİVERSİTELERDE PCR TESTİ ZORUNLU MU OLACAK?

6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte henüz aşı olmamış öğretmenler ve personeller haftada en az 2 defa PCR testi yaptıracak.

Aşı olmayan üniversite öğrencileri ve çalışanlardan ise düzenli olarak PCR testi istenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz.

Aşı olmayan üniversite öğrencisi ve çalışanlardan da düzenli PCR testi isteyeceğiz."