Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu? YÖK son dakika uygulamalı eğitim kararı..

Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu? YÖK son dakika uygulamalı eğitim kararı..

YÖK, son dakika açıklamasında yüz yüze eğitimle ilgili aldıkları kararı duyurmasının ardından binlerce öğrenci, 'Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Üniversitelerde yüz yüze eğitime ne zaman geçileceği konusu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında eğitimlerine uzaktan devam etmek durumunda kalan binlerce üniversite öğrencisinin beklediği karar açıklandı.

Konuyla ilgili olarak Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversiteler için alınan pandemi kararı duyurulmasının ardından öğrenciler, ‘Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu?’ sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu? YÖK son dakika uygulamalı eğitim kararı..

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR MU?

YÖK Başkanı Yekta Saraç, Twitter hesabından üniversitelerde yüz yüze eğitime ilişkin ayrıntılı bir açıklama yaptı.

Saraç, uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

Saraç, salgın verilerinin durumuna göre üniversitelerin kendi kararlarını alabileceğini belirtti.





YÖK KARARLARI

Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından alınan kararlar şu şekildedir:

Uygulamalı eğitim “azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması” şartıyla öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüzyüze yapılabilecek.

Teorik eğitimler ise Sağlık Bakanlığı'nın görüşleri doğrultusunda mümkün olduğunca çevrim içi yapılabilecek.

Sağlık Bakanlığı ile dönem ortasında tekrar bir değerlendirme yapılacak.

Salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlere devam etmek istemeyen öğrenciler kayıt dondurabilecek.

Küresel salgın döneminde öğrenci motivasyonu üzerinde de yoğunlaşmanın önemli olması hasebiyle rehberlik hizmetlerine ağırlık verilecek.

BAKAN KOCA DÜN DUYURMUŞTU

Dün yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi görüşü YÖK'e iletilmiştir" ifadelerini kullandı.