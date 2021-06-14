Euro
10.157
-0.06%
Dolar
8.3882
-0.07%
Altın
503.31
-0.68%
Borsa
1.461
0%
Bitcoin
327.526
8.56%
EXEN Coin
33.13
0.94%
18ºC
İstanbul
Gök gürültülü sağanak yağış 18 C

    Ünlü keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybetti  

    Türkiye'nin ünlü keman virtüözlerinden Selçuk Tekay yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 14.06.2021 - 04:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ünlü keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybetti  

    Ünlü keman virtüözü Selçuk Tekay'ın (68) acı haberini sanatçı Emel Sayın duyurdu.

     

    EMEL SAYIN: ÇOK ÜZGÜNÜM

    Emel Sayın, "Söyleyecek söz bulamıyorum, çok ama çok üzgünüm. Mekânın cennet olsun Selçuk Tekay. Ailene ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

    Ünlü keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybetti   #1

    UNUTULMAZ ŞARKILARIN BESTEKARI

    Ünlü virtüöz ve bestekar, üstat Selçuk Tekay'ın müzikseverler tarafından yakından tanınan eserleri arasında "Beraber yürüdük biz bu yollarda", "Vurgun", "Unuturum diye yorma kendini", "Yorgunum" ve "Aradığın aşkı buldun mu" gibi unutulmaz şarkılar yer alıyor.

    Ünlü keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybetti   #2

     

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir