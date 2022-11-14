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- Ünlülerden İstiklal Caddesi paylaşımı
Ünlülerden İstiklal Caddesi paylaşımı
- Haber Merkezi
- 14.11.2022 - 10:42
- Güncelleme : 14.11.2022 - 11:12
Türkiye'yi derinden sarsan patlama, 6 kişinin canına mal oldu.
81 kişinin ise tedavi gördüğü olayda polis ekipleri, sıkı güvenlik tedbirleri alarak İstiklal Caddesi'ni olayın küllerinden arındırdı.
Bir diğer yandan caddeye çantayı bırakan terörist, evinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Ünlüler taziye paylaşımı yaptı
Yaşanan elim olaya, siyasi isimlerin yanı sıra dünya basınından da taziye mesajları gelirken, ünlüler paylaşımlarda bulundu.
Olayın hüznü içerisinde olan ünlü isimlerin sosyal medya paylaşımları...
Haluk Levent
"Allah bin belanızı versin!"
Şahan Gökbakar
"Ya gerçekten lanet olsun. Çok üzgünüm!"
Demet Akalın
"Taksim görüntülerde bebek arabası gördüm... Korkunç videolar"
Demet Akbağ
"İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum."
Armağan Çağlayan
"Gördüğüm görüntülerde çocuk arabası var ya... Allah kahretsin, Allah kahretsin, Allah kahretsin!"
Esra Erol
"İstiklal Caddesinde meydana gelen patlamadan inşallah kötü haberler almayız."