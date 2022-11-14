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    Ünlülerden İstiklal Caddesi paylaşımı

    Dün Taksim'in İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlama ile ilgili ünlüler, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2022 - 10:42
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 11:12
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    Ünlülerden İstiklal Caddesi paylaşımı

    Türkiye'yi derinden sarsan patlama, 6 kişinin canına mal oldu.

    81 kişinin ise tedavi gördüğü olayda polis ekipleri, sıkı güvenlik tedbirleri alarak İstiklal Caddesi'ni olayın küllerinden arındırdı.

    Bir diğer yandan caddeye çantayı bırakan terörist, evinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

    Ünlüler taziye paylaşımı yaptı

    Yaşanan elim olaya, siyasi isimlerin yanı sıra dünya basınından da taziye mesajları gelirken, ünlüler paylaşımlarda bulundu.

    Olayın hüznü içerisinde olan ünlü isimlerin sosyal medya paylaşımları...

    Haluk Levent

    "Allah bin belanızı versin!"

    Ünlülerden İstiklal Caddesi paylaşımı #1

    Şahan Gökbakar

    "Ya gerçekten lanet olsun. Çok üzgünüm!"

    Ünlülerden İstiklal Caddesi paylaşımı #2

    Demet Akalın

    "Taksim görüntülerde bebek arabası gördüm... Korkunç videolar"

    Ünlülerden İstiklal Caddesi paylaşımı #3

    Demet Akbağ

    "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum."

    Ünlülerden İstiklal Caddesi paylaşımı #4

    Armağan Çağlayan

    "Gördüğüm görüntülerde çocuk arabası var ya... Allah kahretsin, Allah kahretsin, Allah kahretsin!"

    Ünlülerden İstiklal Caddesi paylaşımı #5

    Esra Erol

    "İstiklal Caddesinde meydana gelen patlamadan inşallah kötü haberler almayız."

    Ünlülerden İstiklal Caddesi paylaşımı #6

    Ünlülerden İstiklal Caddesi paylaşımı #7

    Ünlülerden İstiklal Caddesi paylaşımı #8


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