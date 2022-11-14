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Ünlülerden İstiklal Caddesi paylaşımı

Ünlülerden İstiklal Caddesi paylaşımı

Dün Taksim'in İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlama ile ilgili ünlüler, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.