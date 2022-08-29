Ünsal Ban, yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Hakkında yakalama kararı bulunan eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı bulunan eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın, deniz yoluyla yurt dışına kaçacağı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Ban, Muğla'nın Milas ilçesinde kendisine ait olmayan bir araçla seyir halindeyken polis ekiplerince yakalandı.

Kontrol noktalarından kurtulmak için farklı güzergahlar kullandı

Ünsal Ban'ın, kendi aracını bırakarak başka bir araçla hareket ettiği, kontrol noktalarından kurtulmak için de farklı güzergahları kullandığı belirtildi.

Hakkında çok sayıda suçlama bulunuyor

AA'nın aktardığına göre Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.