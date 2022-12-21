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    Üsküdar Sahili'nde çatlak ve çökmeler yaşandı

    Sahil yolundaki büfelerin olduğu bölgede yolun çökmesi vatandaşları korkuttu. Derin çökmeler nedeniyle bölge halkı önlem alınmasını istedi.
    • 21.12.2022 - 12:24
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 13:16
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    Üsküdar Sahili'nde çatlak ve çökmeler yaşandı

    İstanbul'un Üsküdar ilçesinde tedirginlik yaratan bir olay yaşandı.

    Kız Kulesi'nin karşısındaki sahil bölümünde büfelerin olduğu yolun çöktüğü görüldü.

    Olayda herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirtildi.

    Yürüyüş yoluna da çok yakın olan bu alandaki çöküntüler korkuya neden oldu.

    Önlem alınması istendi

    Yıllar önce doldurulmuş olan alanda derin çatlaklar, yıkıntılar ve çöken beton parçaları dikkat çekti.

    DHA'nın aktarımına göre; çevredekiler yürüyüş yoluna çok yakın olan çöken alana, girişin engellenmesi için önlem alınmaması istedi.

    Üsküdar Sahili nde çatlak ve çökmeler yaşandı #1

    "Burada oturup çay içiyorduk"

    Arkadaşlarıyla birlikte sahile gelen Emre Yıldız, "Eskiden burada oturup çay içiyorduk. Çökme olmuş galiba. Önlem alınması gerekiyor." diye konuştu.

    Üsküdar Sahili'nde çatlak ve çökmeler yaşandı VİDEO

    "Yeniden yapılacak"

    Sahilde yürüyüş yapan Volkan Atmaca, "Kısım kısım çökmeler oluyor. Ama altını dolduracaklar, zaten yeniden yapılacak. Böyle boş kalmayacak." dedi.

    Üsküdar Sahili nde çatlak ve çökmeler yaşandı #2

    "Lodos şiddetinden oldu diye düşünüyorum"

    Uzun yıllardır Üsküdar'da yaşadığını söyleyen Atilla Berkçil, "Lodos nedeniyle güçlü dalgalar vurdu sahile. Dalga vurdukça da bir erime oluyor elbette. Hatta öndeki taşlardan bile yıkılanlar oldu. Lodos şiddetinden oldu diye düşünüyorum. Başka türlü nasıl çökme olabilir ki. Daha önce oturma yerler vardı. Çökme birkaç yerde de var. Yeniden yapılacak diye biliyorum." dedi.

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