Üsküdar'da buz gibi havada denize atladılar

Karlı havada soğuğa aldırış etmeyen bir grup vatandaş, Üsküdar Salacak Sahili'nde denize atlayıp, dakikalarca yüzdü.

İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından kar yağışı, etkili olmaya devam ediyor.

Anadolu Yakası ilçelerinde de yoğun kar yağışı sürerken, cadde ve sokaklar adeta beyaza büründü.

BUZ GİBİ HAVADA DENİZA ATLADILAR

Sıcaklıkların eksi seviyeye ulaştığı kentte soğuğa aldırış etmeyen, 'Sarayburnu Fatihleri' adını verdikleri bir grup vatandaş, Üsküdar Salacak Sahili'nden denize atladı.

Suya atlayan vatandaşlar, kar yağışı altında dakikalarca yüzdü. Kız Kulesi'ne karşı buz gibi havada boğazda yüzen vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu.

"SPOR SAĞLIKTIR, DENİZ ŞİFADIR"

Buz gibi havada denize giren Ramazan Değer, "Yine her zaman olduğu gibi Kız Kulesi'nde yüzmeye geldik. Sarayburnu Fatihleri olarak 365 gün denize giriyoruz. Alışkanlığı olmayan insanlara tavsiye etmiyoruz. Bu güne kadar, soğuk havada denize girdiğimiz için hiçbir zaman hastaneye gitmedik. Spor sağlıktır, deniz şifadır." diye konuştu.