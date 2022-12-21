Kiracı ile ev sahibinin akrabaları arasında başlayan tartışmanın apartman boşluğunda kavgaya dönüşmesi üzerine kiracı yaralandı.

Son bir yıl içerisinde artan kiralar sonrasında ev sahibi ve kiracılar arasında yaşanan tartışmalar her gün artıyor.

Ev sahipleri ve kiracılar arasında yaşanan tartışmalara bir yenisi daha eklendi.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde kiracı olarak yaşadıkları evden çıkarılmak istenen Merve Şimşek ve annesi Songül Şimşek, ev sahibinin akrabalarıyla tartıştı.

Ev sahibinin akrabaları kiracıya saldırdı

Almanya'da yaşayan ev sahibinden, evi boşaltmak için süre istenmesine rağmen, aynı apartmanda yaşayan akrabalarının, gece yarısı anne ve kıza saldırdığı ileri sürüldü.

Karakola giden Şimşek, ev sahibinin akrabalarından şikayetçi oldu. Ev sahibi ise iddiaları yalanlayarak, konuşmak istemediğini belirtti.

O anlar kaydedildi

Kavga anlarını, Merve Şimşek'in erkek kardeşi cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Üsküdar'da kiracı ve ev sahibinin akrabaları arasında kavga çıktı VİDEO



"Kapı açılır açılmaz birisi bana saldırmaya başladı"

Şimşek, "Bir yıl içerisinde üç kez kiraya zam istediler. Zaten biz evden çıkacaktık. Babam arayıp, kardeşimin okulunun eve yakın olması nedeniyle biraz süre istedi. Babama 'Hep çıkacağız diyorsunuz' dediler. Evden çıkmamız için bir gece yarısı bize saldırdılar. Evimize girip bizi darbettiler.

Biz bavullarımızı toplamıştık, yardım için teyzem de gelmişti. Kapı çalınca teyzem açtı. Kapı açılır açılmaz birisi bana saldırmaya başladı. Beni yatak odasına sürükledi. 2 kişi daha içeri girip beni darbetti. Kardeşime cep telefonu kamerasıyla çekmesini söyledim.

Kamera açılınca kaçtılar. Annem beni kurtarmaya çalışırken, saçından tutup yerlerde sürüklediler. O esnada 15 kişi vardı. Kolumun üzerine düştüm ve üzerimden geçtiler. Gerisini hatırlamıyorum." diye konuştu.

"Kesinlikle tutuklanmalarını istiyorum"

DHA'nın haberine göre, olaydan sonra 5 gün içinde taşındıklarını söyleyen Şimşek, "Tehdit, hakaret ve konut ihlali suçlarından şikayetçi oldum. Kesinlikle tutuklanmalarını istiyorum. Ayrıca saldıranlardan biri sağlık çalışanıydı. Benim hastane bilgilerime de ulaşmış.

Bu da ayrı bir suç. Psikolojik olarak iyi değilim, gözüme uyku girmiyor. Gözlerimi kapatınca sesler ve görüntüler aklıma geliyor." dedi.

































