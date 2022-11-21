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    Üsküdar'da rüzgardan iş yeri çatısı uçtu

    Harem'de etkisini gösteren rüzgar sonrasında bir iş yerinin çatısı uçtu, olay sonrasında can kaybı yaşanmadı. Ekipler etrafa savrulan parçaları topladı.
    • 21.11.2022 - 15:35
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    Üsküdar'da rüzgardan iş yeri çatısı uçtu

    Marmara bölgesinde lodos hayatı olumsuz etkiliyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası öğle saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı.

    Marmara bölgesinde etkisini gösteren rüzgar sonrasında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir iş yerinin çatısından kopan parçalar yola savruldu.

    Can kaybı yaşanmadı

    Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken çatıda maddi hasar oluştu.

    İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken çatıdan temizleme işlemi yaptı.

    Üsküdar da rüzgardan iş yeri çatısı uçtu #1

    Üsküdar da rüzgardan iş yeri çatısı uçtu #2

    Üsküdar da rüzgardan iş yeri çatısı uçtu #3


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