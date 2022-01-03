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    Üsküdar’da vincin üstünde namaz kıldı

    Bir otel inşaatında çalışan vinç operatörü, yerden 60 metre yükseklikte olmasına rağmen ibadetinden vazgeçmedi.
    • İHA
    • 03.01.2022 - 16:04
    • Güncelleme : 03.01.2022 - 16:07
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    Üsküdar’da vincin üstünde namaz kıldı

    İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yapımı süren bir otel inşaatında kule vinç operatörü olarak çalışan işçi, namaz görüntüleriyle dikkat çekti.

    Geçtiğimiz günlerde öğlen vaktinde ezan sesini duyun işçi, vinci kıbleye doğru yöneltti.

    NAMAZI İÇİN ENGEL TANIMADI

    Yerden yaklaşık 60 metre yükseklikteki işçi, seccadesini serdikten sonra namazını kıldı. İşçi, namazın ardından çalışmaya devam etti.

    O anlar ise başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

    Üsküdar’da vinç operatörü, yerden 60 metre yüksekte namaz kıldı

    Üsküdar’da vincin üstünde namaz kıldı #1

    Üsküdar’da vincin üstünde namaz kıldı #2

    Üsküdar’da vincin üstünde namaz kıldı #3


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