Üsküdar’da vincin üstünde namaz kıldı

Bir otel inşaatında çalışan vinç operatörü, yerden 60 metre yükseklikte olmasına rağmen ibadetinden vazgeçmedi.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yapımı süren bir otel inşaatında kule vinç operatörü olarak çalışan işçi, namaz görüntüleriyle dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde öğlen vaktinde ezan sesini duyun işçi, vinci kıbleye doğru yöneltti.

NAMAZI İÇİN ENGEL TANIMADI

Yerden yaklaşık 60 metre yükseklikteki işçi, seccadesini serdikten sonra namazını kıldı. İşçi, namazın ardından çalışmaya devam etti.

O anlar ise başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Üsküdar’da vinç operatörü, yerden 60 metre yüksekte namaz kıldı