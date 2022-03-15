Restorana giden çift, işletme personeli tarafından 'Bu kadar yakın duramazsınız' diye uyarıldı. Çiftin ve diğer müşterilerin personele verdiği tepki kameralara yansıdı.

İstanbul Üsküdar'da bulunan restoranda, işletme personeli ve müşterileri arasında tartışma yaşandı.

Restorana giren çift işletme personelinin tepkisiyle karşılaştı.

Çiftin fazla yakınlaştığını iddia eden işletme personeli, müşterileri birbirinden uzak durması yönünde uyardı.

"MESAFENİZİ KORUYUN"

Çiftin tepki göstermesi üzerine ise personel, "Mesafenizi koruyun bu kadar yakın duramazsınız" dedi.

"YAKINLAŞMAYACAKSINIZ ÇOK FAZLA"

Bunun üzerine telefonunun kamerasıyla olayı kayda alan gencin "Ne konuda uyarıyorsunuz beni? Benim kız arkadaşımla el ele oturmam sizi rahatsız mı etti" tepkisinin üzerine personelin, " Biraz mesafe, yakınlaşmayacaksınız burada çok fazla, aile var." dediği duyuldu.

PERSONELE DİĞER MÜŞTERİLERDEN TEPKİ

Olay git gide büyürken, çevredeki diğer müşteriler de kafe personeline tepki gösterdi.

Üsküdar'daki personel ile müşteri arasında birbirinizden uzak durun kavgası ViDEO

KAMERADAN RAHATSIZ OLDU

Hareketi büyük tepki toplayan personel, o anların kayıt altına alınmasından rahatsız oldu.

Ardından ise "Kapıya birbirbirine sevgi gösteren insanları kabul etmiyoruz yazın" diyen genç ve arkadaşları, restoranı terk etti.