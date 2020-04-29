Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, koronavirüs nedeniyle okullara verilen aranın 31 Mayıs'a kadar devam edeceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs nedeniyle eğitimde alınan yeni kararları açıklamak üzere kameralar karşısına geçti.

BİLİM KURULU'NUN TAVSİYESİ DOĞRULTUSUNDA...

Bakan Selçuk, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda okullara verilen aranın 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Yapılan mücadele çerçevesinde alınan kararları sizinle paylaşıyoruz. Salgının başladığı tarhiten itibaren hızlı bir şekilde uzaktan eğitime geçmenin faydalarını da yaşıyoruz. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun verdiği tavsiyeler ve bizim de aldığımız karar doğrultusunda; 31 Mayıs'a kadar uzaktan eğitime devam etme kararı aldık." dedi.

TÜM ÖĞRENCİLER SINIF GEÇECEK

Bakan Selçuk, not ortalamaları ne olursa olsun tüm öğrencilerin bir üst sınıfa geçeceğini söyledi.

İlk dönemdeki notların geçerli olacağını belirten Milli Eğitim Bakanı, zayıfı olan öğrencilerin sorumlu olarak üst sınıfa geçeceğini dile getirdi.

LGS SINAVI ERTELENECEK Mİ

LGS sınavının ertelenip ertelenmeyeceğine dair de bilgi veren Bakan Selçuk, konuya ilişkin açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü yapacağını bildirdi.