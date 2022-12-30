Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, TUSAŞ ve Sikorsky tarafından ortak üretilen ilk yangın söndürme helikopterini sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye, 2022 yılında özellikle kıyı kesimlerinde yaşanan orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürdü.

Yaz aylarındaki aşırı sıcaklar nedeniyle yaşanılan orman yangınları, sonbaharda da devam etti.

Özellikle 2021'de yaşanan büyük Manavgat orman yangınının ardından Türkiye başarılı bir mücadele ortaya koydu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Orman Yangınları 2022 Yılı Değerlendirmesi ve Yangın Söndürme Helikopteri teslim törenine katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

"Envanterimize mülkiyeti bize ait olan ve su atan yeni hava araçlarımız girecek"

Bakan Kirişci, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Gururla söyleyebiliriz ki, dünyada yangına en hızlı müdahale Türkiye'de yapılıyor. 2023 yılında envanterimize, ilk defa, mülkiyeti bize ait olan ve su atan yeni hava araçlarımız girecektir. Bunlardan ilki, TUSAŞ ve Sikorsky tarafından ortak üretilen yangın söndürme helikopteri. Bu helikopterimiz, 2,5 ton su atabilecek ve orman yangınlarında gece de görev yapabilecektir."

Vahit Kirişci: 2023 yılında envanterimize yeni hava araçları girecek VİDEO

"İlk yangın söndürme helikopterini OGM envanterine dahil ettik"

Vahit Kirişci, ardından sosyal medya hesabından ilk yangın söndürme helikopterine ait görüntüleri paylaşarak şöyle dedi:

"TUSAŞ ve Sikorsky tarafından ortak üretilen ilk yangın söndürme helikopterini OGM envanterine dahil ettik. Hayırlı, uğurlu olsun. Önümüzdeki yıllarda yine mülkiyeti bize ait yerli ve milli Gökbey helikopterlerimizi ve 16 uçağımızı envanterimize dahil edeceğiz."