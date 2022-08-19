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    Vahit Kirişci: 96 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak

    Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, 96 milyon 780 bin 711 TL'lik tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını yayınladığı bir mesajla bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2022 - 12:30
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    Vahit Kirişci: 96 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak

    Çiftçiye yönelik destekler sürüyor...

    Üretici için destek hesapları düzenli olarak hesaplarına aktarılıyor.

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

    96 milyon liralık tarımsal destek hesaplara geçiyor

    96 milyon 780 bin 711 TL'lik tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyuran Kirişçi, ödemelerinin ayrıntılarını da paylaştı.

    Destek tutarlarının dağılımı paylaşıldı

    Verilen bilgilere göre söz konusu destek tutarları; kırsal kalkınmada 63 milyon 38 bin 438 TL, uzman eller projesinde 8 milyon 808 bin 572 TL, sertifkalı tohum üretim desteği 2 milyon 616 bin 405 TL, hayvan hastalıkları tazminat desteği ise 22 milyon 317 bin 296 TL olarak belirlendi.

    Vahit Kirişci: 96 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak #1

    Vahit Kirişci: 96 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak #2


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