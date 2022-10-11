Vahit Kirişci: Gerilim sürerse Tahıl Koridoru zarar görebilir

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Rusya ve Ukrayna arasında son günlerde artan gerilimi değerlendirdi. Bakan Kirişci, "Tahıl Koridoru'nun etkilemesinden endişe duyuyoruz" dedi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilimin Tahıl Koridoru'nu etkileyebileceğini belirten Kirişci, "Savaş bu haliyle giderse risk var, bu herkesi endişelendirmeli." dedi.

"Dünyanın dikkat kesilmesi gereken bir konu"

Vahit Kirişci, "Biri bir yere saldırıyor, öbürü de karşılık veriyor, karşılığın boyutu nereye sıçrayacak, onu hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama bu dünyanın da çok dikkat kesilmesi gereken bir konu." diye konuştu.





"Tahıl Koridoru'ndan geçen gemi sayısı 304'e ulaştı"



Tahıl Koridoru'ndan geçen gemi sayısının 304'e ulaştığını ve taşınan tahıl miktarının 6 milyon 900 bin tonu geçerek 7 milyon tona yaklaştığını belirten Kirişci, gübreye ilişkin de "Şu anda daha hala bir aksiyon alınmadı, bekliyoruz ama şimdi stratejik noktalara saldırı var. O bizim için tabii ki büyük bir tehlike yani limanların güvende olmadığı bir ortamda Tahıl Koridoru ister istemez zarar görebilir." dedi.

"7 milyon ton ürün çıkarıldı"

Tahıl Koridoru'ndan yaklaşık 7 milyon ton ürün çıkarıldığını söyleyen Bakan Kirişci, yaşanan saldırılar sonrasında tahıl koridorunun zarar görebileceğini de belirtti.



Tahıl Koridoru'nun uzatılmasının önünde olumsuz bir şey olmadığını söyleyen Bakan Kirişci, uygulamanın devamının o günkü şartlara bağlı olacağını vurguladı.



