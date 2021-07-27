Vaka sayıları 20 bine dayandı! Yeniden kapanma olacak mı? Bilim Kurulu'nun masasındaki konular...

Vaka sayılarının artış göstermesiyle birlikte, "Tam kapanma olur mu? Yeniden kapanma gelir mi?" soruları gündeme taşındı. Vatandaşlar, yeniden kapanma olup olmayacağını araştırıyor. İşte son durum..

Türkiye'de aşılamanın artış göstermesiyle birlikte, normalleşmede 3. etaba geçildi.

Yasakların tamamen kaldırılmasıyla birlikte turizm sezonu açıldı ve insan hareketliliği arttı.

Kurban Bayramı'nda da 9 gün tatil yapan vatandaşlar, tatil beldelerine akın etti.

Bunun akabinde vaka sayıları yeniden 20 bine yaklaştı. Vatandaşlar, "Tam kapanma olur mu? Yeniden kapanma gelir mi?" sorularını gündeme taşıdı.

TAM KAPANMA OLUR MU?

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 39 milyon 963 bin 479 olurken, 2. doz uygulanan aşı miktarı ise 24 milyon 486 bin 767 oldu. Toplam uygulanan doz miktarı ise 68 milyon 231 bin 498.

Vaka sayılarının 20 bine dayanmasının ardından yeniden kapanma olup olmayacağı soruları araştırılmaya başlandı. Ancak gündemde şu an için yeniden kapanma ihtimali yok. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri vatandaşlara aşı olmaları konusunda çağrıda bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka tablosunu sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:

"Salgının kontrol altında tutulmasını tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaştık. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir. Tedbirlere uyup aşınızı olun."

BİLİM KURULU TOPLANIYOR

Koronavirüs Bilim Kurulu, 28 Temmuz Çarşamba günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.

Toplantının ana gündem maddeleri; aşı yaşının 12'ye düşürülmesi ve aşı yaptırmayanlara karşı kısıtlama getirilip getirilmeyeceği olacak. Bakan Koca, toplantının ardından tavsiye kararlarını açıklayacak.