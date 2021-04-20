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Vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri? 10-16 Nisan haftası vaka sayısı artan ve azalan iller

Vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri? 10-16 Nisan haftası vaka sayısı artan ve azalan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Nisan haftası 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı. Buna göre, vaka sayısı en çok artan ve azalan iller hangileri?