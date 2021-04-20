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- Vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri? 10-16 Nisan haftası vaka sayısı artan ve azalan iller
Vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri? 10-16 Nisan haftası vaka sayısı artan ve azalan iller
- Haber Merkezi
- 20.04.2021 - 14:45
- Güncelleme : 20.04.2021 - 14:47
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden 10-16 Nisan haftasında koronavirüs salgınında 100 bin nüfusta görülen vaka sayısında artış ve azalış yaşanan illeri duyurdu.
Kısmi kapanma sürecinin ilk haftasında, hangi illerin vaka sayısında artış ve azalış yaşandığı merak edildi.
Peki, 10-16 Nisan haftasında vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri? İşte, Fahrettin Koca'nın açıklaması..
VAKA SAYISI ARTAN İLLER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 10-16 Nisan haftasında 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan ve azalan illerin yer aldığı grafikleri paylaştı.
Bakan Koca, 10-16 Nisan tarihleri arasından en çok vaka artışı yaşanan illerin Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova olduğunu bildirdi.
VAKA SAYISI AZALAN İLLER
Vaka sayılarının azalış gösterdiği iller ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman oldu.
Bakan Koca yaptığı açıklamada, ''100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova. Azalan illerimiz ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman. Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak.'' ifadelerini kullandı.