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- Vaka sayısı en çok artan ve azalan iller hangileri? Fahrettin Koca açıkladı
Vaka sayısı en çok artan ve azalan iller hangileri? Fahrettin Koca açıkladı
- Haber Merkezi
- 23.03.2021 - 13:55
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden vaka sayısı en çok artan ve en çok azalan illere yönelik açıklamalarda bulundu.
Yeni normalleşme sürecinin üçüncü haftasındayken, vaka sayısı en çok artan ve azalan illerin hangileri olduğu vatandaşlar tarafından merak edildi.
Peki, vaka sayısı en çok artan ve azalan iller hangileri? İşte, Fahrettin Koca açıklaması..
VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN VE AZALAN İLLER HANGİLERİ?
Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan ve azalan illerin yer aldığı grafikleri paylaştı.
Koca yaptığı açıklamada, ''Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur. Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir.'' ifadelerini kullandı.
VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER
Güncel tabloya göre, vaka sayılarının en fazla yükseldiği il Kastamonu oldu. Kastamonu'yu takip eden iller ise Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan oldu.
VAKA SAYISI EN FAZLA DÜŞEN İLLER
Vaka sayılarının azalış gösterdiği en yüksek il, Sinop oldu. Sinop'u; Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur illeri takip etti.