Vaka sayısı en çok artan ve azalan iller hangileri? Fahrettin Koca açıkladı

Vaka sayısı en çok artan ve azalan iller hangileri? Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı. Buna göre, vaka sayısı en çok artan ve azalan iller hangileri?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden vaka sayısı en çok artan ve en çok azalan illere yönelik açıklamalarda bulundu.

Yeni normalleşme sürecinin üçüncü haftasındayken, vaka sayısı en çok artan ve azalan illerin hangileri olduğu vatandaşlar tarafından merak edildi.

Peki, vaka sayısı en çok artan ve azalan iller hangileri? İşte, Fahrettin Koca açıklaması..

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN VE AZALAN İLLER HANGİLERİ?

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan ve azalan illerin yer aldığı grafikleri paylaştı.

Koca yaptığı açıklamada, ''Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur. Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir.'' ifadelerini kullandı.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER

Güncel tabloya göre, vaka sayılarının en fazla yükseldiği il Kastamonu oldu. Kastamonu'yu takip eden iller ise Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan oldu.

VAKA SAYISI EN FAZLA DÜŞEN İLLER

Vaka sayılarının azalış gösterdiği en yüksek il, Sinop oldu. Sinop'u; Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur illeri takip etti.