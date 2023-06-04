Vakanüvis yazdı: Hayaller ve Gerçekler Tarihi seçim sürecini ve sonrasını kaleme alan Vakanüvis, CHP'nin yeni dönem için hayallerini ve bundan çok farklı gerçekleşen gerçekleri derledi.

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Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçim mağlubiyetinin tartışmaları sürüyor.

Genel Başkan ve Cumhurbaşkanlığı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi dışında herkesi hatalı gören yaklaşımıyla parti üst yönetiminin tamamının istifasını aldı.

Halk TV yazarı Fikret Bila’ya bir röportaj veren Kemal Kılıçdaroğlu istifa ihtimaliyle ilgili olarak ise soru üzerine ilk kez konuştu.

Kılıçdaroğlu, net bir cevap vermeyerek, seçim sonuçlarını bütün boyutlarıyla geniş bir şekilde tartışacaklarını söyledi.

“En Çok Okunan Yayınlar”

CHP’de bunlar yaşanırken partinin internet sitesindeki bir dosya ise dikkat çekiyor.

CHP resmi sitesinin “En Çok Okunan Yayınlar” başlığı altındaki bölümde seçimlerin kazanılmasının ardından ilk yapılacaklara ilişkin bir dosya yer alıyor.

"İlk 100 Gününde Yapacaklarımız”

“İktidarımızın İlk 100 Gününde Yapacaklarımız” başlıklı dosya iki sayfadan oluşuyor. Broşürde 21 ayrı madde başlığı altında ilk 100 günde hayata geçirilecek uygulamalar anlatılıyor.

İşte broşüre göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimini kazansaydı yapacağı icraatlardan bazıları şunlardı:

CHP'nin hayalindeki projeler

“KHK ile kamudan çıkarılan ancak haklarında adli bir süreç işletilmeyen, soruşturmalarda takipsizlik kararı verilen ya da haklarında beraat kararı verilenler için iade süreci başlatılacak / Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü’ne taşınacak / Tarımda çalışan kadın ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini devlet karşılayacak / Kalıcı yaz saati uygulamasına son verilecek / Cumhuriyetin yüzüncü yılında 100.000 öğretmen ataması yapılacak / Kadının güvencesi devlet olacak / Malvarlıklarının Geri Alınması Ofisi kurulacak / Ne ezen ne ezilen insanca hakça bir düzen olacak / Ekonomik ve Sosyal Konsey toplanacak / Ülke ilimle yönetilecek / Esnaf Bakanlığı kurulacak / Piyasadaki yangı bitirilecek / Süleyman Şah Türbesi ilk kabrine geri getirilecek.”