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- Vali Ali Yerlikaya'dan yaralılara hastanede ziyaret
Vali Ali Yerlikaya'dan yaralılara hastanede ziyaret
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Taksim İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yaralananları hastanede ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
- 13.11.2022 - 22:41
- Güncelleme : 13.11.2022 - 22:48
Taksim İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen patlamada 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi yaralandı..
Yaralılardan 39'u taburcu edilirken, kalanların tedavileri sürüyor..
Validen yaralılara ziyaret
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ile İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yaralanan vatandaşları tedavi altına alındıkları Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.
Vali Yerlikaya, yaralıların durumu hakkında hastane yönetiminden bilgi aldı.