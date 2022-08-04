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    Valiliğin 'Yarı çıplak semazen gösterisi' soruşturma iznini mahkeme iptal etti

    İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte 'yarı çıplak semazen gösterisi' iddiaları üzerine valiliğin 3 belediye çalışanı için verdiği soruşturma izni, mahkemece iptal edildi.
    • 04.08.2022 - 14:32
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 14:40
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    Valiliğin 'Yarı çıplak semazen gösterisi' soruşturma iznini mahkeme iptal etti

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl eylül ayında Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi için basına kapalı gala yemeği düzenledi.

    UCLG gala yemeği gecesinde sahne alan Ziya Azazi'nin sergilediği 'Dervish In Progress' adlı gösterinin, çıplak semazen olduğu öne sürülmüştü.

    Soruşturma açıldı

    Olayın basına yansımasının ardından İzmir Valiliği'nce İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Kadir Efe Oruç ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Şube Müdürü Emel Sevil Özer hakkında 'görevi kötüye kullanma' ile 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlerin aşağılandığı' gerekçesiyle soruşturma izni verildi.

    Bunun üzerine belediye çalışanları soruşturma iznine itiraz etti.

    Defalarca sahneye çıktı

    İtirazı değerlendiren İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1'inci İdari Dava Dairesi, çalışanlar hakkında soruşturma izni verilmemesine oy birliğiyle kesin olarak karar verdi.

    Daire, aynı dans gösterisinin birçok defa Kültür ve Turizm Bakanlığı onayıyla bakanlığa bağlı sanat kurumlarında repertuvara girdiğini, Azazi'nin aynı koreografiyle Ankara, İzmir, Mersin ve Antalya opera ve bale sahnelerinde defalarca sahneye çıktığını belirtti.

    "Herhangi bir şikayet olmadı"

    Kararda, Azazi'nin Kültür ve Turizm ile Dışişleri bakanlıkları tarafından Türkiye'yi temsil etmek üzere görevlendirildiğine de vurgu yapıldı. Dans gösterisinin tercih sebebi olduğu ve bugüne kadar herhangi bir şikayetin olmadığının altı çizildi.

    Azazi'nin, bütün gösterilerinde aynı şekilde dans ettiği, galaya mahsus bir gösteri yapmadığı da kararda yer aldı.

    Soruşturma izni iptal edildi

    DHA'nın haberine göre, belirtilen sebeplerden ötürü Ertuğrul Tugay, Kadir Efe Oruç ve Emel Sevil Özer hakkında soruşturma izni verilmemesine oy birliğiyle kesin olarak karar verildi.

    Valiliğin Yarı çıplak semazen gösterisi soruşturma iznini mahkeme iptal etti #1

    Valiliğin Yarı çıplak semazen gösterisi soruşturma iznini mahkeme iptal etti #2


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