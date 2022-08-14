Festival için Valla Kanyonu'na gelen 11 kişi bölgede mahsur kaldı. Gece saatlerinde başlatılan çalışmalarda kurtarılan 10 kişinin ardından sabah saatlerinde kalan son kişi de kurtarıldı.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen "Türkiye 5. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali" bu yıl da yoğun ilgi gördü.

Dünyanın en derin kanyonları arasında gösterilen Valla Kanyonu'nda düzenlenen festival, yoğun ilgi gördü.

Çeşitli bölgelerden festivale gelen 17 kişilik ekipten 11'i kanyondan çıkamadı.

Kurtarma çalışmaları başlatıldı

Ekibi çıkarmak için Kastamonu Valiliği çalışma başlattı.

Vali Avni Çakır, jandarmaya ait kurtarma helikopterinin bölgeye ulaştığını ve kanyonda mahsur kalan kişileri kurtarma çalışmalarına başladığını söyledi.

Valla Kanyonu'nda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı VİDEO



"Altı kişilik profesyonel grup davam ediyor"

Mahsur kalan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Çakır, "Herhangi bir hayati tehlikeleri yok. Altı kişilik profesyonel grup davam ediyor. Amatörler gidemediler. Dik de olduğu için çıkamadılar. Hayati tehlike yok. İrtibat kuruldu. Birazdan onları sepetli helikopter alacak inşallah." dedi.

Helikopter kapasitesi nedeniyle 10 kişi kaldı

Dün gece boyunca devam eden çalışmalarda 10 kişi kurtarılırken kalan bir kişi ise helikopterin kapasitesi nedeniyle alınamadı.

AA'nın aktarımına göre; mahsur kalan vatandaşın yanına iki jandarma personeli ile geceyi geçirmeleri için gerekli malzemelerin bırakıldı.

Kastamonu Havaalanına indirildiler

Öte yandan sabah saatlerinde yeniden harekete geçen ekipler mahsur kalan son kişi de kurtarıldı.

Kurtarılan vatandaşlar helikoper ile Kastamonu Havaalanına indirildi.