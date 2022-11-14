Gölün suyunun çekildiği Edremit sahillerinde ortaya yeni görüntüler çıktı. Sodalı suda oluşan mikrobiyalitler ziyaretçilerinin beğenisini aldı.

Yağışların azalmasına bağlı olarak oluşan kuraklık sonrasında birçok göl ve barajlarda su seviyesinde azalma seyrediyor.

Su seviyesindeki azalma beraberinde problemleri getirmeye devam ediyor.

Bunun yanı sıra Van Gölü'nde mikrobiyalitler güzel görüntüler oluşturdu.

Suyun dibindeki mikrobiyalitler ortaya çıktı

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde küresel iklim değişikliğinin etkisiyle su kaybının yaşanması, suyun dibindeki mikrobiyalitlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Geçtiğimiz yıllarda sadece küçük bir kısmı görünen mikrobiyalitler, bu kez suların çekilmesiyle tamamen ortaya çıktı.

"Ekstrem bir su kalitesine sahip"

Van Gölü’nün 3 bin 710 kilometrekarelik yüzey alanlıyla dünyanın en büyük sodalı gölünü oluşturduğunu ifade eden Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Ekstrem bir su kalitesine sahip. Yani çok özel bir ekosistem ve bu özel ekosistemin tabanında oluşan mikrobiyalit denilen sedimanter yapılar var." dedi.

Van Gölü'ndeki mikrobiyalitler ortaya çıktı VİDEO

"Van Gölü’nde dünyanın en büyük mikrabiyalitleri var"

İHA'nın haberine göre, mikrobiyalitlerin sadece sodalı göllerde meydana geldiğini belirten Akkuş, "Göl tabanından kalsiyumca zengin tatlı su çıkışı oluyor. Tatlı sudaki kalsiyum ile göldeki soda bikarbonat birleşip çökelmeye başlıyor. Bu çökelmeyle beraber buradaki siyanobakteriler ve algler, faaliyete geçerek göl tabanında ağaç benzeri devasa yapılar oluşturuyor.

Van Gölü’ndeki mikrobiyalitler, dünyanın diğer yerlerindekilerden farklıdır. Van Gölü’nde dünyanın en büyük mikrabiyalitleri var. Diğer göllerdekiler 5-10 metreyken buradakiler 30-40 metreye kadar ulaşıyor." ifadelerini kullandı.